Lombardia: presentato il nuovo documento politico di Spi Cgil (5)

- Anche Spi Cgil Lombardia condivide la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026: obiettivo è l'individuazione di buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici per conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale. Anche a livello di coordinamento regionale, lo Spi Cgil Lombardia sta facendo passi in avanti sul numero di donne presenti a tutti i livelli: la situazione rispetto al precedente congresso è migliorata – dal 42,59 per cento AL 44,64 per cento nelle segreterie e dal 20 al 26,67 per cento dei segretari generali. L'area Benessere è frutto della convinzione che avere cura della salute sia fisica che mentale, avere corretti stili di vita, promuovere un invecchiamento attivo, avere meno costi sanitari e di assistenza, significhi avere anni migliori e ritardare l'invecchiamento. Molteplici le iniziative adottate che hanno toccato temi che dall'alimentazione corretta sono arrivati al contrasto alle truffe e al gioco d'azzardo. Tra le nostre priorità vi è da anni il contrasto alla solitudine, ma a causa del lockdown tra il 2020 e il 2021 si sono palesate diverse criticità. Nei prossimi anni l'attività dell'area Benessere e il progetto di coesione sociale aspirano a raggiungere fasce di nuovi anziani che non provengono dalle tradizionali aree di rappresentanza ma che rappresentano una parte consistente della popolazione. (Com)