Carburanti: Tabarelli (Nomisma), problema sono i troppi distributori, speculazione non c’entra

- Una delle ragioni per cui i costi dei carburanti stanno aumentando è che abbiamo un numero abnorme di punti vendita. Lo ha detto Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, nel corso dell’audizione, presso la commissione Attività produttive della Camera, sul disegno di legge riguardante le disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi. “Attualmente ne abbiamo 21 mila” e “secondo uno studio fatto anni fa potremmo scendere verso i 15 mila”, ha spiegato Tabarelli, evidenziando poi che “se applicassimo le regole che ci sono nel resto dell’Ue, ne basterebbero 10 mila”. “Questo – ha spiegato – è il grosso problema”. “La speculazione non c’entra, abbiamo una rete vecchia, super numerosa, su cuoi bisognerebbe intervenire”, ha concluso. (Rin)