India: Covid, da febbraio disponibile vaccino intranasale Incovacc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cdsco ha autorizzato l’uso di emergenza di altri vaccini, non tutti impiegati. Il più utilizzato è il Covishield, nome commerciale dell’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), seguito dal Covaxin di Bharat Biotech. È stata avviata anche una somministrazione pilota del vaccino russo Sputnik V. Sono stati approvati inoltre i vaccini statunitensi Moderna e Johnson & Johnson e l’indiano ZyCoV-D, sviluppato da Zydus Lifesciences (già Zydus Cadila o Cadila Healthcare). Infine, il Covovax, la versione prodotta dal Serum Institute del vaccino sviluppato dall’azienda statunitense Novavax, e il Corbevax, per il cui sviluppo l’indiana Biological E ha collaborato col Baylor College of Medicine di Houston. (segue) (Inn)