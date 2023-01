India: Covid, da febbraio disponibile vaccino intranasale Incovacc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese la campagna di vaccinazione è iniziata il 16 gennaio 2021 con il primo gruppo prioritario di destinatari comprendente gli operatori sanitari e altri lavoratori in prima linea, come agenti di polizia, paramilitari, volontari per la gestione dei disastri. Con la seconda fase (dal primo marzo 2021), la campagna è stata aperta a due nuove categorie: over 60 anni e over 45 anni con patologie (una lista di 20). Poco dopo (primo aprile 2021) sono state incluse tutte le persone di età superiore a 45 anni e sono state consentite le somministrazioni nei posti di lavoro, pubblici e privati. Dal primo maggio 2021 è iniziata la terza fase, estesa a tutti i maggiorenni. Dal 10 gennaio di quest’anno il sistema sanitario pubblico ha messo a disposizione degli ultrasessantenni fragili, degli operatori sanitari e dei lavoratori in prima linea la terza dose, offerta poi a tutti i cittadini con più di 60 anni dal 16 marzo (per gli altri era eventualmente disponibile privatamente). Dalla stessa data è iniziata anche la vaccinazione della fascia di età 12-14 anni. (Inn)