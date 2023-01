Molise: non necessaria presentazione Isee per contributo acquisto parrucca malati oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ottenere il contributo destinato ai malati oncologici per l'acquisto di una parrucca, a seguito di alopecia causata da cure antitumorali e certificata da medico del servizio sanitario pubblico, non è più necessario presentare la certificazione Isee, procedura lunga e spesso farraginosa. Il Consiglio regionale del Molise ha, infatti, dato il via libera alla richiesta di modifica, presentata dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo, della proposta di legge numero 6 del 5 giugno 2020. Dispositivo, quest'ultimo, promosso sempre dalla Romagnuolo. "Come sempre ribadito, i malati oncologici già vivono un dramma e sarebbe utile agevolarli il più possibile, evitando che facciano i conti pure con lunghe procedure burocratiche. Chi è colpito da tali patologie ha bisogno del nostro sostegno su tutti i fronti", ha detto Romagnuolo. (Gru)