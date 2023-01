Libano: compagnia elettrica, al via prima fase piano per incremento produzione elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la prima fase del piano per l’incremento della produzione dell’energia elettriche che nelle prossime ore consentirà di produrre 250 megawatt. Lo ha annunciato oggi l’impresa pubblica libanese Electricité du Liban (Edl), responsabile della produzione e trasmissione di energia elettrica in Libano, in un comunicato stampa. Edl ha ricordato di aver presentato un piano integrato in tre fasi entro precise scadenze, discusso con la commissione ministeriale competente che ha formulato le proprie raccomandazioni in merito. Il fornitore ha indicato che il passaggio alla seconda fase del piano dovrà avvenire entro il 10 febbraio 2023, e la capacità di produzione sarà portata a 450 megawatt per poi passare alla terza fase durante la quale la capacità produttiva arriverà a 585 megawatt. (segue) (Lib)