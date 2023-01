Libano: compagnia elettrica, al via prima fase piano per incremento produzione elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l’emittente “Al Jadeed” ha annunciato che “le navi che trasportano carburante della compagnia bahreinita Vitol Bahrain E.C. hanno iniziato a scaricare il loro carico”. La prima nave ha scaricato 32.000 tonnellate di carburante nella centrale di Deir Ammar che è rimasta ferma per più di tre settimane per mancanza di carburante. La corrente dovrebbe quindi essere fornita ai cittadini dalle 4 alle 6 ore al giorno a partire da oggi tutto il territorio libanese. Durante il Consiglio dei ministri dello scorso 18 gennaio, governo uscente ha approvato un anticipo di 62 milioni di dollari a Edl per pagare i carichi di combustibile bloccati nelle acque territoriali libanesi dal 18 dicembre e 54 milioni di dollari per la manutenzione delle centrali di Zahrani (Libano meridionale) e Deir Ammar (Libano settentrionale). (Lib)