Ucraina: De Luca, per le armi si può sforare il patto di stabilità. Per la sanità no

- "Aumentano le operazioni militari in Ucraina e abbiamo appreso che per quanto riguarda le spese militari i governi europei, e il governo italiano tra questi, sono autorizzati anche ad andare oltre il patto di stabilità. Per la sanità pubblica non hanno trovato un euro. Per gli armamenti sono tutti pronti a sforare il patto di stabilità, andare oltre la soglia del debito pubblico che già abbiamo accumulato in Italia". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "A me pare - ha aggiunto il governatore - doppiamente grave perchè si penalizza la sanità pubblica e perchè per quanto riguarda l'Ucraina continuiamo ad andare avanti in maniera assolutamente irresponsabile". "Non c'è neanche l'ombra di un'iniziativa di pace", ha concluso De Luca. (Ren)