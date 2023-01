Lombardia 2023: Carretta (Azione), proposta dello psicologo di base affossata da Pd in commissione per ripresentarla in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo stupito, nel programma superficiale e populista di Majorino, la volontà di procedere con una misura che lo stesso gruppo del Partito Democratico insieme ai 5 Stelle hanno boicottato dal primo minuto utile. Ormai Majorino e i 5 stelle sono una cosa sola: un programma senza idee, costretto a copiare quelle che neanche due mesi fa il suo partito ha scelto di affossare. Per quanto mi riguarda, una Destra sovranista e una Sinistra conciata in questo modo, rappresentano due facce della stessa medaglia qualunquista e dannosa per la Lombardia". Lo afferma in una nota Niccolò Carretta, capolista del Terzo Polo alle elezioni regionali a Bergamo e segretario lombardo di Azione commentando le dichiarazioni del candidato presidente della sinistra Pierfrancesco Majorino circa la proposta sullo psicologo di base. "La proposta di legge sullo psicologo di base - ricorda Carretta - è stata affossata sia dalla destra, sia dalla sinistra perché entrambe le coalizioni hanno scelto di non presentarsi in Commissione Sanità facendo colpevolmente mancare il numero legale: la destra per un regolamento di conti interno, la sinistra per sbandierare la proposta durante la campagna elettorale. Le assenze dei consiglieri sono agli atti della Commissione e vedere questa proposta portata avanti dalla sinistra dimostra ancora una volta la volontà populista di prendere in giro i cittadini, soprattutto quelli più fragili e che aspettavano un segnale bipartisan dalla politica che, invece, non fa altro che prendersi gioco di loro per qualche voto in più". (Com)