Sardegna: agnello Igp sardo preferito da un consumatore su due per le feste natalizie

20 luglio 2021

- Un consumatore su due in Lombardia e Piemonte, che acquista presso la Gdo, per Natale ha scelto l’agnello di Sardegna Igp per la bontà delle carni. È quanto emerge da una indagine conoscitiva effettuata nel nord Italia dal Contas per il tramite del progetto “Agnello di Sardegna IGP: buono, sano, garantito”, nei punti vendita di alcune catene della Gdo, nei giorni precedenti alle festività natalizie. Ad essere intervistati i clienti del reparto macelleria a cui è stato chiesto quanto conoscessero il prodotto e le sue qualità, le motivazioni all’acquisto o al non acquisto, se i formati e i tagli fossero adeguati a quanto cercavano. 1200 persone intervistate in tre giorni che hanno espresso anche il grado di apprezzamento per la modalità di promozione utilizzata nei punti vendita. L’agnello di Sardegna Igp è quindi un prodotto che sposa le richieste sulla tavola delle feste di dicembre, ma viene acquistato maggiormente per il particolare gusto che trasmettono le carni. Il campione di consumatori intervistati è stato raggiunto fisicamente nel reparto macelleria dei punti vendita Carrefour di Nichelino, Grugliasco, Montecucco, Assago, Carugate, Paderno e Gallarate. (segue) (Rsc)