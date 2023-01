Sardegna: agnello Igp sardo preferito da un consumatore su due per le feste natalizie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati alla mano l’Agnello Igp di Sardegna ha avuto il gradimento del 46,7 percento delle persone intervistate (una media di circa 182 clienti a punto vendita) che hanno poi proceduto all’acquisto adducendo come principale motivazione il gusto delle carni, seguito dalla spinta promozionale, e infine la conoscenza del prodotto. Indagine conoscitiva svoltasi il 16, 17 e 18 dicembre unita a una campagna promozionale in Lombardia e Piemonte, regioni al centro dell’attenzione del Contas, che in questo modo ha raggiunto i consumatori trasmettendo i concetti di “buono, sano e garantito”. Sono i valori che sottendono al progetto “Agnello di Sardegna IGP: buono, sano, garantito” finanziato nell’ambito delle politiche europee di promozione dei prodotti agroalimentari dentro e fuori i confini europei. Progetto che mira non solo a una promozione del prodotto, ma anche a rafforzare nei consumatori italiani la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, in particolare delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e del simbolo grafico che le rappresenta ed a comunicare ai consumatori le proprietà dei prodotti IGP e in particolare dell’IGP Agnello di Sardegna.(segue) (Rsc)