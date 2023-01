Sardegna: agnello Igp sardo preferito da un consumatore su due per le feste natalizie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al progetto “Agnello di Sardegna IGP: buono, sano e garantito” è stato possibile capire che geograficamente il nostro agnello è apprezzato anche in regioni dove culturalmente non è predominante nella tradizione natalizia. In una zona ad altissima densità di abitanti, abbiamo riscontrato che le carni sarde sono ricercate e apprezzate, un dato importantissimo che ci restituisce la misura della forza delle aziende agropastorali sarde riunite sotto il marchio. La bontà delle carni, in questo caso il principale motivatore degli acquisti dei clienti del nord Italia, è qualcosa che portiamo sui banchi e gli scaffali dei supermercati sia tramite la freschezza dei nostri tagli, sia tramite i prodotti trasformati che rispondono alla necessità dei consumatori che passano sempre meno tempo ai fornelli – spiega il direttore del Consorzio Alessandro Mazzette - Per questo il progetto finanziato dall’UE ci ha permesso non solo di raggiungere i consumatori e di raccontare loro una narrazione fatta di ambiente, natura e allevamenti bradi, ma anche di comunicare ai consumatori la qualità e le proprietà dell’IGP Agnello di Sardegna”. (segue) (Rsc)