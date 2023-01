Sardegna: agnello Igp sardo preferito da un consumatore su due per le feste natalizie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verde dei pascoli, e la naturalezza di agnelli che crescono liberi, nutrendosi del latte materno, è stato il leitmotiv delle grandi affissioni che nei giorni prima di Natale hanno attirato l’attenzione dei consumatori nei punti maggiormente trafficati delle metropolitane di Milano e Torino, promozione che rientra nello stesso progetto europeo. “La carne di agnello Igp è un patrimonio fatto di saperi e di una metodologia di allevamento che è rimasta intatta per secoli. Un patrimonio culturale ed economico che dobbiamo sfruttare anche contro il rischio che viene dal cibo sintetico e dai prodotti che non fanno parte del nostro stile alimentare – commenta invece il presidente del Contas Battista Cualbu -. Siamo certi che l’opinione del consumatore di Torino o Milano che acquista il prodotto perché sa di mangiare una carne prodotta in maniera naturale, nasce dalla volontà di accostarsi a un prodotto sano, buono e soprattutto garantito”. (Rsc)