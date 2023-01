Regno Unito: in carcere l'adolescente estremista per video collegati a omicidi di massa negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adolescente estremista britannico Daniel Harris è stato condannato a 11 anni e mezzo di carcere e altri 3 anni di licenza dopo che alcuni suoi video sono stati collegati a due omicidi di massa negli Stati Uniti. Il tribunale di Manchester ha dichiarato che Harris, 19 anni, ha utilizzato una piattaforma online chiamata World Truth Videos per diffondere una "chiamata alle armi" in linea con le sue violente convinzioni razziste. I pubblici ministeri hanno affermato che l'assassino statunitense Payton Gendron, colpevole di aver ucciso 10 persone di colore in una sparatoria a Buffalo, New York, nel maggio del 2022, è stato "incoraggiato e, in parte, motivato a fare ciò che ha fatto" da Harris. Si ritiene anche che l'adolescente britannico abbia influenzato Anderson Lee Aldrich, l'unico sospettato di una sparatoria in un bar gay del Colorado in cui sono morte cinque persone. (Rel)