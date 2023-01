Trasporti: Dg Atac, impossibile guasto Metro A frutto di sabotaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, ha escluso che il guasto di questa mattina alla Metro A possa essere frutto di un sabotaggio. "Impossibile, non saprei proprio come si potrebbe fare. Oltretutto il guasto è avvenuto in corso di esercizio", ha spiegato Zorzan nel corso del sopralluogo alla stazione Lepanto della Metro A dopo il guasto di questa mattina. "La vita tecnica di queste infrastrutture, una volta fatta la manutenzione, è di una trentina d'anni. Non viene cambiara solo la rotaia, ovvero la parte in ferro, ma tutto il ballast perché il pietrisco sottostante garantisce elasticità: la mancata sostituzione di questo elemento potrebbe aver contribuito al guasto di stamattina - ha aggiunto -. Se quella porzione di rotaia fosse stata tra quelle già sostituite questo non sarebbe successo. Si tratta di una frattura frastagliata, una rottura secca avvenuta per dilatazione termica, ma non c'è stato mai pericolo perché la segnalazione è arrivata in tempo reale alla sala operativa e i treni sono stati immediatamente fermati, la sicurezza non è mai stata messa in dubbio". (Com)