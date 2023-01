Giornata Memoria: Gasparri (FI), solidarietà per orrori passato e dolori del presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni, il Giorno della Memoria "ha avuto il positivo effetto di proporre all'attenzione di ciascuno una riflessione profonda sull'orrore della Shoah. Le iniziative assunte dalle istituzioni, dalle scuole e dal mondo della comunicazione hanno diffuso una nuova e più forte consapevolezza. Ma non basta mai, come hanno già osservato in tanti. E mi permetto di condividere la riflessione che oggi ha fatto il presidente Berlusconi, estendendo la solidarietà non solo per gli orrori del passato ma anche per i dolori del presente. Tanti ignorano l'aggressione quotidiana che gli ebrei subiscono nello Stato d'Israele. Ci inchiniamo davanti alle tragedie del passato ma siamo solidali ed attivi anche di fronte ai diritti del presente, per difendere la libertà e la vita del popolo d'Israele. L'unica vera democrazia in tutta la vasta aria del Medio Oriente". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)