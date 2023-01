Roma: M5s, vicinanza a famiglie vittime incidente Fonte Nuova, riflettere su sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tragico schianto avvenuto la scorsa notte Fonte Nuova, a causa del quale hanno perso la vita cinque ragazzi "deve farci riflettere ancora una volta, sull'importanza di una nuova cultura della sicurezza stradale". Lo afferma in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. "L'intensificazione dei controlli e la messa in sicurezza delle strade sono fondamentali ma non bastano, serve una forte sinergia tra le istituzioni, le scuole e il tessuto sociale affinché si accresca la consapevolezza di quanto sia importante la responsabilità, verso se stessi e verso gli altri, quando ci si mette alla guida di un veicolo - spiega -. Oggi non possiamo che esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza alle famiglie e al loro dolore, per una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità".(Com)