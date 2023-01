Russia: Commissione Ue, decisione su Meduza conferma volontà di distruggere la società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa dal Cremlino di mettere fuorilegge la testata online Meduza è un altro esempio di come il regime russo stia distruggendo il panorama della società civile, delle voci critiche e dei media indipendenti. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Quando si tratta di far sì che le voci indipendenti in Russia e fuori dalla Russia raggiungano il pubblico russo, uno dei punti di forza su cui stiamo lavorando è proprio il sostegno al lavoro dei media indipendenti, della società civile e dei difensori dei diritti umani, in modo che la gente in Russia possa ancora ottenere informazioni su ciò che sta accadendo, e che non siano censurate o manipolate", ha aggiunto. "Si tratta di un aspetto a cui prestiamo attenzione, a cui attribuiamo grande importanza. Cerchiamo di fare il più possibile per sostenere queste voci e questi servizi indipendenti", ha concluso. (Beb)