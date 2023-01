Libano: capo operazioni pace Onu, indagini morte militare irlandese Unifil “serie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con favore le indagini “serie” sull’incidente di Al Aqibiya, del dicembre scorso, che le autorità libanesi stanno portando avanti. Lo ha dichiarato il capo delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, dopo un incontro con il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, riferendosi all’episodio avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, quando un casco blu irlandese, Sean Rooney, è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti durante un’attività condotta dalla Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) ad Al Aqibiya, a sud di Sidone, fuori dall’area di responsabilità di Unifil. “Le Nazioni Unite sono impegnate per la sicurezza e la stabilità del Libano e l’Unifil coordinerà i suoi movimenti con le forze armate libanesi”, ha dichiarato Lacroix durante l’incontro, avvenuto alla presenza del coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, e del comandante in capo di Unifil, generale Aroldo Lazaro. Lacroix e la delegazione di accompagnamento sono stati ricevuti anche dal presidente del Parlamento Nabih Berri, dal ministro della Difesa uscente Maurice Sleem, dal suo collega agli Affari esteri Abdallah Bou Habib, e dal comandante in capo dell'esercito, generale Joseph Aoun. (segue) (Lib)