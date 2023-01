Libano: capo operazioni pace Onu, indagini morte militare irlandese Unifil “serie” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito il mese scorso dalle Forze di difesa irlandesi, un convoglio composto da due veicoli blindati diretti a Beirut sarebbe finito sotto il fuoco di armi leggere intorno alle 23:15 (22:15 ora italiana). Sette proiettili hanno perforato il veicolo sul quale viaggiava il militare irlandese, colpito alla testa, mentre altri tre individui sono rimasti feriti. Il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, che vanta una capillare rete di seguaci nel Libano meridionale e di uomini armati, ha negato un proprio coinvolgimento in questo "incidente non intenzionale", ma ha consegnato un uomo sospettato di aver ucciso il casco blu irlandese. Il tribunale militare libanese ha sporto denuncia contro sette persone sospettate di coinvolgimento nell'accaduto. L'episodio ha avuto luogo dopo che lo scorso 31 agosto il Consiglio di sicurezza Onu ha prorogato per un anno il mandato della forza di pace, inserendo però un emendamento secondo cui Unifil “è autorizzata a condurre le sue operazioni in modo indipendente”. I caschi blu di Unifil, schierati per la prima volta più di quattro decenni fa, hanno sempre coordinato i pattugliamenti e i movimenti nella loro area operativa nel sud con le Forze armate libanesi. (Lib)