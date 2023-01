Francia: figlio del ministro della Giustizia fermato per sospetta violenza coniugale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, è stato posto in stato di fermo per sospetta violenza coniugale. Lo riferisce l'emittente televisiva "France info". "Come padre sono devastato. Ho un pensiero per la vittima. Ogni violenza, qualunque essa sia, è intollerabile", ha affermato il guardasigilli. Secondo l'emittente televisiva "BfmTv", i fatti risalgono a ieri: una vicina di Raphael Dupond-Moretti - questo il nome del figlio del ministro - ha chiamato i gendarmi dopo aver sentito la coppia litigare. Quando gli agenti sono arrivati, il figlio del guardasigilli non era in casa e la compagna si era rifugiata da una vicina. Agli agenti la donna ha raccontato di aver ricevuto pugni e calci. Raphael Dupond-Moretti si è recato questa mattina alla gendarmeria di Courchevel, in Savoia. (Frp)