Torino: Lazzi (Fiom-Cgil), 70 per cento operai Mirafiori in pensione entro 2030, manca ricambio

- Entro il 2030 il 70 per cento degli operai di Mirafiori potrebbero andare in pensione, ma nel frattempo il ricambio generazionale non si vede. E' questa l'analisi del segretario della Fiom-Cgil Torino Edi Lazzi condivisa durante una conferenza stampa con la presenza dei delegati dello stabilimento Stellantis di Torino Sud. "Si punta ad aumentare il numero delle auto prodotte ma mancano i lavoratori stabili. Occorre assumere e non andare avanti con contratti a termine o interinali. L'obiettivo è quello di arrivare a 200 mila auto prodotte", ha concluso Lazzi. (Rpi)