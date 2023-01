Giornata Memoria: Gualtieri, a liceo Torquato Tasso di Roma per ricordare vittime sterminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fatto visita oggi agli studenti del liceo Torquato Tasso di Roma in occasione della Giornata della Memoria. "Al liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma per celebrare insieme alle studentesse e agli studenti questo giorno della Memoria. È stata un’emozione per me ripercorrere le tappe drammatiche che hanno portato alla Shoah e all’eliminazione sistematica e 'industriale' di milioni di ebrei. Dalla ghettizzazione, alle leggi razziali fino allo sterminio di massa, ricordare alle ragazze e ai ragazzi i processi che hanno generato l’inaudito è fondamentale per creare anticorpi contro l’antisemitismo e l’intolleranza", ha scritto Gualtieri su Facebook. "Lo sterminio del popolo ebraico e di tante minoranze e oppositori è stato un esercizio inumano che va condannato sia per rendere omaggio alle vittime e ai sopravvissuti, sia per tenere in guardia tutta l'umanità - ha aggiunto -. Questi giovani saranno l’ultima generazione che ha avuto l’opportunità di conoscere i testimoni diretti dell’Olocausto: anche per questo è fondamentale, e lo sarà sempre di più, approfondire e studiare la storia e coltivare e diffondere la memoria. Sulle gambe delle nuove generazioni, infatti - ha concluso -, cammineranno l’educazione e la cultura in grado di riconoscere e fermare qualsiasi forma di intolleranza, di odio, di razzismo. Affinché mai più si ripetano simili inaccettabili tragedie che hanno macchiato per sempre l’umanità. Mai più". (Rer)