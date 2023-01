Farnesina: a New York tradizionale cerimonia della lettura dei nomi di ebrei deportati dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale d’Italia a New York ospiterà oggi, in occasione del Giorno della Memoria, la tradizionale cerimonia della lettura dei nomi degli ebrei deportati dall’Italia e dai territori italiani. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. L’iniziativa fa parte di un programma di eventi promossi dal consolato generale e, fra gli altri, dal Centro Primo Levi, dall’Istituto italiano di cultura, dalla Casa italiana Zerilli Marimò della Nyu e dall’Accademia italiana superiore di studi avanzati in America della Columbia University, per commemorare le vittime della Shoah e preservare la memoria di quei tragici avvenimenti. (segue) (Com)