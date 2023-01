Brasile: moglie ex presidente Bolsonaro rientra da sola dagli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora stata indicata una data per il rientro di Jair Bolsonaro, al centro di numerose indagini per l'assalto ai palazzi del potere di Brasilia dello scorso 8 gennaio e per la crisi umanitaria che affligge i popoli indigeni Yanomami. Il 25 gennaio, il chirurgo oncologo e medico personale di Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, in un'intervista al quotidiano "Folha de Sao Paulo" aveva annunciato che l'ex capo di stato dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico immediatamente dopo il suo rientro nel Paese. "Bolsonaro subirà un intervento chirurgico per curare le conseguenze dell'attentato subito nel 2018", affermava Machedo, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. La procedura sarà programmata quando l'ex presidente tornerà dagli Stati Uniti in Brasile. (segue) (Brb)