Speciale energia: Economia, Montanino (Cdp), piano di contenimento energetico funziona, non c'è motivo per una recessione in Italia

- Gli stoccaggi sono ancora molto pieni, "le aziende italiane hanno ridotto del 20 per cento l'utilizzo gas pur non riducendo del 20 per cento la produzione industriale e quindi stanno usando un 'energy mix' migliore. Il piano di contenimento energetico sta funzionando e quindi il motivo forte per cui si immaginava una recessione in Italia, il problema energia, a oggi non si vede". Lo ha detto Andrea Montanino, chief economist di Cassa depositi e prestiti, intervenendo alla sede di Milano di Cassa depositi e prestiti alla presentazione dell'impatto dell'attività 2022 sull'economia. "Abbiamo degli elementi positivi - ha spiegato Montanino - uno è che negli Stati Uniti si sta definendo un rallentamento del tasso di inflazione ed è fondamentale perché la Bce deve fare quello che fa la Fed altrimenti si creerebbe un divario eccessivo, quindi se la Fed allenta l'aumento dei tasi questo dovrebbe succedere anche in Europa. Secondo elemento positivo, soprattutto per noi italiani, è che i i prezzi delle materie prime energetiche stanno rallentando e, soprattutto l'Italia è in sicurezza energetica. La previsione peggiore sull'Italia negli ultimi mesi che era di un'agenzia di Rating che aveva immaginato una recessione importante per l'Italia nel 2023 perché prevedevano e prevedono per l'Italia un problema di approvvigionamento energetico: oggi non è così". (Rem)