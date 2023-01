Speciale energia: Rauti, governo Meloni lavora per autonomia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Stiamo portando avanti la politica energetica anche sul piano degli accordi internazionali. “L'obiettivo è quello di raggiungere, in modo strategico e scientifico, l'autonomia energetica nazionale e far diventare l'Italia l'hub energetico nel Mediterraneo". Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, ospite ad “Agorà” su Rai3. “Il governo Meloni ha destinato i due terzi della manovra di bilancio per fronteggiare il caro bollette e il rincaro dei costi dell'energia, a favore di famiglie e imprese. Le previsione economiche ipotizzano la ripresa del Paese nel secondo semestre dell'anno in corso. Non si esclude la possibilità di trovare nuove risorse dedicate", ha aggiunto Rauti. (Rin)