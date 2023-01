Speciale energia: Egitto e Giordania firmano accordo per fornitura gas a città industriale di Quweira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Giordania hanno firmato un accordo per sviluppare la fornitura di gas naturale alla città industriale di Quweira, ad Aqaba, in Giordania. È quanto avvenuto in occasione di un incontro tra i ministri del Petrolio di Egitto e Giordania, rispettivamente Tarek al Molla e Saleh al Kharabsheh, che si sono incontrati ad Amman per discutere le strategie per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel settore energetico. Le due parti hanno discusso i piani e le strategie dei due governi nell'affrontare i progetti di sviluppo del gas naturale, la cooperazione bilaterale e lo scambio di esperienze. (Cae)