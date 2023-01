Speciale energia: Libano, ministro Energia, QatarEnergy si unirà a Total ed Eni per esplorazioni petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- QatarEnergy si unirà a TotalEnergies ed Eni in un consorzio per esplorare petrolio e gas in due blocchi marittimi al largo della costa del Libano. Lo riferisce il ministero dell’Energia libanese in una nota precisando che domenica, 29 gennaio, verrà firmato un accordo in merito a Beirut. Dopo mesi di colloqui, QatarEnergy dovrebbe prendere una quota del 30 per cento, lasciando la francese TotalEnergies e l'italiana Eni con il 35 per cento ciascuna. Il primo round di licenze lanciato dal Libano nel 2017 ha visto un consorzio formato da TotalEnergies, Eni e la russa Novatek aggiudicarsi gare per l'esplorazione nei blocchi offshore 4 e 9 al largo delle coste del Libano. La compagnia russa Novatek si è ritirata nel settembre 2022, lasciando la sua quota del 20 per cento nelle mani del governo libanese. Nell’ottobre 2022, il Libano e Israele hanno raggiunto un accordo mediato dagli Stati Uniti per delineare il loro confine marittimo a lungo conteso e che per anni ha bloccato le esplorazioni. Il blocco 9 si trova principalmente nelle acque libanesi, ma un segmento si trova a sud del confine appena delineato con Israele. Total e Israele hanno concordato un accordo separato per eventuali entrate generate da future scoperte nell’area. (Lib)