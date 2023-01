Speciale energia: Polonia, Unione europea inaugura polo energetico RescEu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha inaugurato in Polonia il nuovo polo energetico RescEu, che fungerà da centro logistico per garantire forniture d'emergenza all'Ucraina nel quadro della guerra. Lo rende noto la Commissione europea, precisando che la cerimonia d’apertura del centro ha visto la partecipazione del commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, e del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. RescEu consentirà ai partner internazionali del blocco europeo e agli attori del settore privato di contribuire alla sicurezza energetica dello Stato dell'Europa orientale, che ha subito ripetute interruzioni di elettricità dall'inizio dell'invasione russa. Bruxelles ha infatti assegnato alla Polonia 114 milioni di euro per l'acquisto di generatori da inserire nella riserva energetica di RescEu, allo scopo di fornirne mille all’Ucraina oltre ai 1.400 già offerti tramite il meccanismo di protezione civile dell’Unione. Con l’istituzione del nuovo polo energetico RescEu, “possiamo contribuire a incrementare le donazioni di energia all'Ucraina nel suo momento più buio. Voglio ringraziare la Polonia per essersi fatta avanti e aver preso l'iniziativa. Fin dal primo giorno della guerra, abbiamo lavorato fianco a fianco con le autorità polacche per garantire una consegna rapida e organizzata di aiuti salvavita da tutta Europa all'Ucraina”, ha dichiarato Lenarcic. (Beb)