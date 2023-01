Speciale energia: Qatar in trattativa per acquistare partecipazione progetti TotalEnergies in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar sarebbe in trattativa per l'acquisto di una parte dei progetti di TotalEnergies in Iraq, secondo quanto riferisce il sito qatariota “Doha News”. In base a quanto riportato dal sito qatariota e dai media internazionali, la compagnia energetica QatarEnergy sarebbe intenzionata ad acquisire una partecipazione di circa il 30 per cento nel pacchetto di progetti di TotalEnergies in Iraq frutto degli accordi firmati nel 2021 dalla compagnia francese dal governo di Baghdad. Le intese firmate a Baghdad nel 2021 da TotalEnergies prevedono la realizzazione di quattro grandi progetti per centrali solari e gas, rete elettrica e gestione delle acque nel sud dell'Iraq per un periodo di 25 anni. L’ingresso di un Paese del Golfo nel pacchetto di progetti rafforzerebbe la leadership del premier Mohammed al Sudani, che dall’inizio del suo mandato lo scorso ottobre ha cercato di lavorare per evitare la riduzione degli investimenti delle compagnie occidentali nel Paese. Le società petrolifere internazionali hanno limitato le loro operazioni in Iraq sia a causa della situazione instabile nelle regioni petrolifere meridionali che dei bassi guadagni derivanti dagli accordi con le autorità statali. Negli ultimi anni, Exxon Mobil, Shell e BP hanno tutti cercato di limitare le loro operazioni nel Paese mediorientale. (Res)