Speciale energia: Imprese, Shell potrebbe cedere attività di vendita energetica al dettaglio in Regno Unito, Paesi Bassi e Germania

- La compagnia energetica Shell sta prendendo in considerazione la cessione delle sue attività di vendita al dettaglio di energia domestica nel Regno Unito, Paesi Bassi e Germania. Shell ha avviato una revisione strategica delle tre attività che probabilmente richiederà alcuni mesi, ma non è stata ancora presa alcuna decisione sul loro futuro. Shell Energy Retail, la sua attività nel Regno Unito, ha 1,4 milioni di clienti, mentre le corrispettive in Germania e Paesi Bassi ne hanno rispettivamente 110 mila e 15 mila. (Rel)