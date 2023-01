Speciale energia: fonti stampa, Ue pronta a limitare prezzo al diesel russo prima del divieto di importazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea starebbe lanciando un piano per limitare il prezzo delle esportazioni di carburante raffinato russo, come il diesel, a 100 dollari al barile, e applicare un limite inferiore di 45 dollari per i prodotti scontati. Lo riporta la stampa internazionale rilanciando fonti riservate. La Commissione europea, secondo le fonti, starebbe prendendo in considerazione questi obiettivi dopo l’ipotesi presentata dal gruppo del G7 di una fascia di prezzo basata in parte sul limite esistente per il petrolio greggio. Questi tetti massimi potrebbero però cambiare durante i colloqui con gli Stati membri. L’Ue ha previsto di vietare le importazioni di prodotti russi raffinati a partire dal 5 febbraio come parte delle sanzioni alla Russia dopo l’invasione dell'Ucraina. Il prezzo più alto di 100 dollari al barile si applicherebbe a prodotti come il diesel, mentre il livello di 45 dollari al barile si applicherebbe a quelli scontati come l'olio combustibile. (Res)