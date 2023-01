Speciale energia: prezzi elettricità in Grecia tra i più cari in Europa nel 2022, Italia al secondo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è stata il terzo mercato energetico all'ingrosso più caro in Europa nel 2022, ponendosi in coda a Italia e Svizzera. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”, precisando che in Grecia il prezzo dell'elettricità è aumentato in media del 141 per cento rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, il prezzo del gas naturale importato è più che raddoppiato rispetto al 2021 e quasi quintuplicato rispetto al 2018. Stando ai dati condivisi dalla testata ellenica, il costo dell’elettricità in Italia nel 2022 è stato di 304,17 euro per megawattora, mentre in Svizzera di 282,43 euro per megawattora. (Gra)