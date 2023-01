Speciale difesa: Russia-Ucraina, direttore generale Rostec smentisce carenze di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Kiev e le pubblicazioni di alcuni media stranieri per cui le Forze armate russe sarebbero a corto di munizioni non sono vere. Lo ha dichiarato in un’intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Sergej Chemezov, direttore generale di Rostec, società statale dell’industria bellica russa. Chemezov ha ammesso che durante l'operazione speciale in Ucraina viene utilizzata una grande quantità di munizioni di tutti i tipi. "Tuttavia – ha aggiunto – le voci che dicono che la Russia starebbe esaurendo missili, proiettili e altro sono un’assurdità”. “In base a un ordine del ministero della Difesa, abbiamo aumentato di diversi ordini di grandezza la produzione di munizioni", ha affermato il direttore generale di Rostec. (Rum)