Speciale difesa: Tunisia, ministro Difesa riceve ambasciatore di Spagna, focus su cooperazione militare

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Tunisia, Imed Memmich, ha ricevuto ieri il nuovo ambasciatore di Spagna a Tunisi Francisco Javier Puig Suara. Lo ha reso noto il ministero tunisino in un comunicato, spiegando che le parti hanno discusso della cooperazione tra i due Paesi in particolare nel settore militare. In questa occasione, il ministro della Difesa ha espresso il suo apprezzamento per le “relazioni storiche e di lunga data che uniscono i due Paesi nella formazione, addestramento e scambio di esperienze”. Da parte sua, l'ambasciatore spagnolo ha espresso la disponibilità del suo Paese a sostenere le forze armate tunisine e rafforzare la cooperazione nel settore. (Tut)