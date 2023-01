Speciale difesa: delegazione militare dell’Arabia Saudita in Italia per discutere di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione militare dell’Arabia Saudita, guidata dal capo di Stato maggiore, generale Fayyad bin Hamed al Ruwaili, è giunta, ieri, in Italia per una visita ufficiale di diversi giorni volta a rafforzare la cooperazione e il coordinamento con l’Italia in materia di difesa. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo cui il generale Al Ruwaili ha incontrato, tra gli altri, il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il comandante del Comando operativo di vertice interforze, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Non sono mancate poi visite alle sedi di società quali Fincantieri, Leonardo e Mbda, riferisce “Spa”. (Res)