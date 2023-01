Speciale difesa: portavoce Forze armate, dichiarazioni di Russia su successi a Vuhledar "esagerate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe stanno conducendo un'offensiva nei pressi della città di Vuhledar, nella regione ucraina di Donetsk, ma la Russia "sta esagerando" nel descrivere i suoi successi in questa direzione. E' quanto affermato dal portavoce del gruppo orientale delle Forze armate di Kiev, Serhiy Cherevaty. "Per molti mesi consecutivi, le forze armate russe (...) stanno cercando di raggiungere un successo significativo in questa direzione, ma vengono respinte dalle nostre forze di difesa e si ritirano con perdite", ha afferma Cherevaty nel corso di una diretta televisiva. Secondo il portavoce, solo nelle scorse ore le truppe di Mosca hanno effettuato 322 bombardamenti, perdendo almeno 109 militari, mentre altri 188 sono rimasti feriti. "Vi sono aspri battaglie, il nemico sta davvero cercando di raggiungere un successo intermedio, ma grazie agli sforzi delle nostre forze di difesa, non ci riesce ed esagera i suoi 'successi'", ha proseguito Cherevaty. (Kiu)