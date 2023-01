Ucraina: Belgio annuncia nuovi aiuti militari per 92 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio fornirà aiuti militari all’Ucraina per altri 92 milioni di euro. Lo ha annunciato il premier belga, Alexander de Croo. Il governo ha approvato la decisione oggi. Gli aiuti includono missili antiaerei e anticarro, granate, munizioni e veicoli corazzati. Tra questi ultimi non ci sono carri armati, come ha precisato la ministra della Difesa, Ludivine Dedonder, in conferenza stampa. Gli aiuti annunciati oggi portano il valore totale di quelli finora concessi dal Belgio a 186 milioni di euro. (Beb)