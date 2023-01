Tunisia: al via oggi i primi incontri dell'Iniziativa di salvezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un recente rapporto dell'Economic Forum Global, la crisi del debito, il crollo dello Stato, le gravi crisi legate all'approvvigionamento di materie prime e la crisi del carro vita, oltre al continuo e rapido aumento dell'inflazione, rappresentano i principali rischi che la Tunisia dovrà affrontare nel corso del 2023 -2025. Da parte sua, l'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) ha lanciato l’allarme sullo stato dell’economia nazionale, chiedendo subito un piano di salvataggio. “La legge finanziaria 2023 aumenterà le difficoltà delle imprese private e rappresenterà una seria minaccia per la loro sostenibilità, oltre a perpetuare una mancanza di visione e una perdita di fiducia nel futuro che perdura da più di un decennio, una situazione aggravata dalla pandemia di Covid-19 e dalle ripercussioni della guerra in Ucraina che ha aumentato i prezzi, causando una grave carenza di materie prime di base ed energia", hanno affermato gli industriali in una nota. (segue) (Tut)