Tunisia: al via oggi i primi incontri dell'Iniziativa di salvezza nazionale (3)

- A preoccupare è soprattutto la decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro prevista il 19 dicembre scorso. E’ un guaio, perché ora rischia di bloccarsi la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. Nel frattempo, si è in attesa del secondo turno delle elezioni legislative, previsto per domenica 29 gennaio. Il primo turno del 17 dicembre, tenutesi nella simbolica data che ha segnato il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba, è stato deludente. Poco più del 10 per cento dei cittadini si è recato alle urne, un risultato si cui pesa sia la sfiducia degli elettori nel Parlamento ritenuto il principale responsabile della miseria del Paese, sia il boicottaggio di tutti i principali partiti: dagli islamisti di Ennahda fino ai nazionalisti del Partito dei costituzionalisti liberi. Secondo l'agenzia Fitch sebbene il nuovo Parlamento possa favorire “una maggiore stabilità in un nuovo regime presidenziale con un processo legislativo semplificato”, il boicottaggio dell’opposizione potrebbe portare “a disordini sociali alimentati dall'inflazione e dall'elevata disoccupazione”. (Tut)