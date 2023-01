Roma: incidente Fonte Nuova, una delle ragazze morte festeggiava i 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei giovani, a bordo dell'auto che ha perso il controllo stanotte in via Nomentana a Fonte Nuova, stavano festeggiando il compleanno di Flavia Troisi, una delle ragazze morte e che mercoledì aveva compiuto 18 anni. Lei e quattro suoi amici sono morti e un sesto è in gravi condizioni in ospedale. Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti ed anche Leonardo Chiapparelli - il 21enne che si trova in condiziioni gravi in ospedale - "si conoscevano fin dall'infanzia. Avevano tutti 21 anni e so che Alessio era studente universitario. Io lo conoscevo perche frequentavamo la stessa palestra", dice un ragazzo che sul posto stamattina sta tentando di consolare il pianto di una amica. (Rer)