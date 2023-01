Ue: Bonelli (Avs), contrari a entrata M5s nel gruppo europarlamentare Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui oggi per esprimere la nostra ferma opposizione alla richiesta di entrata del Movimento cinque stelle nel gruppo europarlamentare dei Verdi europei. Abbiamo presentato un report in cui elenchiamo tutte le motivazioni che ci hanno spinto a prendere questa decisione, a partire dalla totale mancanza di democrazia interna nel partito di Conte. Non dimentichiamo, inoltre, che il M5s ha governato con la destra estrema di questo Paese, violando i diritti dei migranti; che durante il governo Conte è stato approvato un Piano clima ed energia poi bocciato dall'Europa. Sull'Ilva, si sono solo confermate le politiche dei governi precedenti, per non parlare della questione dei rapporti tra Conte e Bolsonaro, rivendicati proprio dall'ex presidente del Consiglio. Ovviamente, non può mancare il tema delle elezioni in Francia, dove, nel periodo di ballottaggio tra Macron e Le Pen, in una trasmissione televisiva, Conte disse che non dava indicazioni di voto perché essendo un leader di partito doveva rimanere neutrale, facendoci dubitare una volta di più delle sue reali intenzioni". Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde, deputato Angelo Bonelli, durante la conferenza stampa di questa mattina presso la sala stampa estera a Roma. "Per questi e tanti altri motivi - ha proseguito il parlamentare - esprimiamo un parere fortemente contrario e sollecitiamo tutti gli eurodeputati del gruppo a un esame approfondito del Movimento, della sua organizzazione, delle norme interne che ne regolano il funzionamento e, in particolare, di quanto concretamente fatto dal governo, per verificarne la rispondenza ai principi democratici e sociali che sono costitutivi del Partito verde europeo". (Rin)