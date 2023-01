Roma: D'Amato, priorità assoluta sicurezza strade basta mattanza, vicinanza a famiglie ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un piano straordinario sulla sicurezza stradale. L'ho inserita come priorità assoluta del mio programma. Lo dichiara Alessio D'Amato candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio. "Serve un impegno di tutti i soggetti interessati, con il pieno coinvolgimento delle associazioni dei familiari, per una nuova cultura della sicurezza, per aumentare i controlli e la prevenzione a partire dalle scuole. Vanno messe in atto tutte le migliori pratiche già sperimentate in diversi paesi d'Europa per ridurre drasticamente il numero degli incidenti e delle vittime", conclude D'Amato.(Com)