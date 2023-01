Albania-Israele: ministra Infrastrutture Balluku apre a più scambi su sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania e Israele sono pronte a incrementare la cooperazione bilaterale, scommettendo in particolare su sicurezza informatica, infrastrutture, energia e trasporti. Lo ha dichiarato la ministra delle Infrastrutture albanese, Belinda Balluku, citata dall’agenzia di stampa “Ata”. Balluku si è così espressa dopo la visita ufficiale condotta in Israele questa settimana, durante la quale ha “analizzato l’impatto economico provocato dalla crisi e discusso il rafforzamento della cooperazione bilaterale” in termini di cybersicurezza, finanza e infrastrutture critiche. Balluku ha tenuto incontri con il ministro dei Trasporti, Miri Regev, il titolare del ministero dell’Energia, delle Infrastrutture e delle Risorse idriche, Israel Katz, e con il ministro degli Esteri, Eli Cohen, con il quale ha discusso i termini dell’accordo intergovernativo che Albania e Israele intendono siglare in futuro.(Alt)