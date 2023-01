© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provo profondo dolore per il grave incidente che questa notte a Fonte Nuova è costato la vita a 5 ragazzi. Sulle strade è in corso una strage continua, quasi quotidiana. Tanti giovani. Troppi. Sono vicino alle famiglie coinvolte in questo momento di grande dolore ed esprimo loro le mie più sentite condoglianze. Lo scrive Bruno Astorre, senatore e segretario Pd Lazio. (Com)