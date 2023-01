Italia-Spagna: Istituto Cervantes a Roma ospita la mostra di Fabruccini "Cono d'ombra e luce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inaugura giovedì 2 febbraio alle ore 18, alla Sala Dalí dell'Istituto Cervantes di Roma (piazza Navona, 91), la mostra "Cono d'ombra e luce" di Miguel Fabruccini. L'esposizione, curata da Martha L. Canfield, raccoglie 37 opere dell'artista uruguaiano, da quattro decenni residente a Firenze, suddivise in sei aree tematiche. Una retrospettiva che racconta il legame di Fabruccini con l'universo letterario uruguaiano, il cui cosmopolitismo ha dato vita ad uno stile espressivo unico che ha attraversato diverse fasi, passando soprattutto dall'astratto al figurativo. Organizzata dall'Ambasciata dell'Uruguay in Italia con la collaborazione del Centro Studi Jorge Eielson e dell'Instituto Cervantes, la mostra resterà esposta a Roma fino al 2 marzo 2023 e si potrà visitare gratuitamente dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 20. (segue) (Com)