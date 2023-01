Italia-Spagna: Istituto Cervantes a Roma ospita la mostra di Fabruccini "Cono d'ombra e luce" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo gruppo, invece, è composto da una serie di immagini che Fabruccini chiama "serre". Qui il cambiamento della prospettiva e la frammentazione delle parti seduce lo spettatore con una confluenza tra cubismo e astrattismo, evocando il linguaggio del narratore Felisberto Hernández. Un terzo gruppo di opere è formato da quello che l'artista uruguaiano chiama "bianchi", ovvero immagini di case si collocano irregolarmente al centro o di lato, nello spazio informe e incolore in cui il bianco predomina come materia indefinita. E qui Fabruccini incontra il suo conterraneo Mario Benedetti, che ha conosciuto il dolore dell'esilio e il bisogno di salvare la memoria del focolare. Il quarto gruppo riunisce una serie di bacinelle dentro le quali, attraverso imprevedibili riflessi dell'acqua che contengono, si configurano palazzi e grattacieli che evocano una città moderna. Ancora la memoria che rinasce e si apre strada tra il flusso inarrestabile del tempo, rappresentato emblematicamente dall'acqua. (segue) (Com)