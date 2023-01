Italia-Spagna: Istituto Cervantes a Roma ospita la mostra di Fabruccini "Cono d'ombra e luce" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di macchine da scrivere dalle quali emergono delle immagini evocative è il fulcro del quinto gruppo di opere. La sospensione della tastiera suggerisce il rapporto tra immagine e scrittura, il quale è senz'altro uno dei fondamenti della poetica di Miguel Fabruccini. Infine c'è un sesto gruppo formato da una serie di scarpe – o meglio "espadrillas" – all'interno delle quali si possono intravedere ritratti di persone, bambini che giocano, famiglie. Qui inevitabilmente sorge la tragica storia degli anni in cui l'Uruguay subì una violenta dittatura militare e l'esperienza personale di Mauricio Rosencof, il quale, chiuso per anni in una minuscola cella poteva parlare soltanto con un personaggio immaginario incarnato in una delle sue espadrillas. (segue) (Com)