Giornata Memoria: vicesegretario Nato Geoana, ricorderemo sempre, difendiamo i nostri valori anche in Ucraina

- La Giornata della Memoria arriva a quasi un anno dall'aggressione della Russia in Ucraina, un nuovo momento cruciale della storia. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime dell'Olocausto al quartier generale della Nato di Bruxelles. "Oggi ricorrono 78 anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau. È il giorno scelto dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata internazionale dell'Olocausto. È il momento in cui ricordiamo i milioni di persone che hanno sofferto e sono morte nelle condizioni più impensabili", ha detto. "L'atto di commemorazione di quest'anno è particolarmente toccante per tutti noi qui in Europa. Arriva quasi un anno dopo che la Russia ha lanciato la sua brutale guerra di aggressione contro l'Ucraina, la più grande minaccia alla nostra sicurezza dalla Seconda guerra mondiale, un attacco alle fondamenta stesse della libertà, della democrazia e del rispetto dello Stato di diritto che la nostra Alleanza è stata creata per difendere", ha aggiunto. "Oggi, ci troviamo in un altro momento cruciale della storia, quando la scelta tra libertà e tirannia è chiara", ha continuato nel suo intervento Geoana. "Anche alle vittime dell'Olocausto sono tolte le case e il senso di appartenenza", e anche allora, "la violenza e l'esclusione sono iniziate con la disinformazione, la discriminazione e le ideologie estreme, e sono sfociate in atrocità così terribili", ha affermato. Questo "ci ricorda il nostro dovere, ogni singolo giorno, di fare tutto il possibile per prevenire pregiudizi, distorsioni e negazioni. Vogliamo vedere la democrazia e la libertà. Mai più, in Europa o nel mondo, le atrocità che stiamo commemorando oggi. Difendendo i nostri valori oggi, onoriamo tutti coloro che lottano ogni giorno per la libertà e la democrazia", ha detto ricordando le bandiere poste a mezz'asta per commemorare le vittime dell'Olocausto. "Nei nostri cuori lo stesso dolore, le stesse preghiere e la stessa determinazione a non permettere che questa atrocità si ripeta mai più. Ricorderemo. Ricorderemo sempre", ha concluso. (Beb)